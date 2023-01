Spal-Ascoli 1-1, pari e patta allo stadio Mazza

Pari che fa morale ma muove poco la classifica quello ottenuto dall’Ascoli contro la Spal.

Gondo al 4’ prende le misure dalla distanza, la palla finisce sul fondo. Al 16’ Dickmann sfrutta la posizione sbagliata di Leali leggermente lontano dalla linea, il terzino fa partire un tiro-cross che sorprende il portiere e finisce in porta. Al 24’ tira ancora dalla distanza, stavolta parato. Dionisi e Moncini hanno due buone chance, ma il risultato non cambia. Il pari lo trova Adjapong in tuffo al 41’: sfrutta bene il cross di Falasco. L’italo-ghanese non segnava dal 2020. Poco prima dell’intervallo, la squadra di Bucchi resta in dieci per l’espulsione di Giovane: brutto intervento sulla caviglia di Valzania. Nella ripresa la formazione di De Rossi attacca: buon colpo di testa di Zanellato al 69’, due minuti dopo Celia si fa parare da Leali. All’87’ c’è una mischia in area della Spal, Lungoyi calcia ma colpisce il palo. Finisce 1-1.