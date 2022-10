MERCATELLO SUL METAURO (Pesaro e Urbino)- Il 15 Ottobre nella chiesa di San Francesco a Mercatello sul Metauro torna la 28esima edizione del Premio Letterario Metauro. Il Premio Letterario Metauro, promosso e sostenuto dall’Unione Montana Alta Valle del Metauro e dai Comuni di Borgo Pace, Fermignano, Mercatello sul Metauro, Montecalvo in Foglia, Peglio, Petriano, Sant’Angelo in Vado, Urbania, Isola del Piano, Piobbico ed Urbino, è uno dei riconoscimenti più longevi ed importanti d’Italia. A decretare il vincitore sarà una giuria popolare composta dagli studenti delle scuole del territorio e dai cittadini dei comuni dell’Unione. Il nome del premiato infatti dovrà uscire da una rosa di tre candidati selezionata dalla giuria tecnica del premio composta dal presidente Umberto Piersanti, e da Feliciano Paoli, Eugenio De Signoribus e Paolo Ruffilli.

A contendersi la vittoria saranno Elisa Donzelli, autrice di “album” edito da Nottetempo; Marco Ferri con l’opera “Come è passato il tempo. Poesie 1980-2020” uscito per i tipi di Marcos Y Marcos e Guido Monti con “Le stanze” edito da Pequod.

L’ANALISI DI PIERSANTI “Elisa Donzelli -spiega Umberto Piersanti- nella sua opera album presenta una poesia intensa ed essenziale. La vicenda autobiografica viene raccontata senza alcuna enfasi, anzi è colta nella sua dimensione più profonda: appaiono squarci d’ambienti e d’epoche che inquadrano la vicenda in un più ampio spazio storico e civile. Come è passato il tempo. Poesie 1980-2020 è invece una potente antologia di Marco Ferri ripercorre la lunga vicenda poetica dell’autore fanese, un poeta apparentemente appartato ma che ha sempre lavorato con un’intensità ed una forza non comune e questo è il libro adatto per farlo conoscere ed apprezzare ad un pubblico più vasto. Guido Monti invece è un marchigiano espatriato, interprete e critico della nostra recente storia letteraria e non solo. In Le stanze di Guido Monti si riscontra la presenza di una serie di autori italiani e stranieri ma ciò non è assolutamente uno sfoggio di erudizione: la cultura è una linfa vitale che si fa vita e che si intreccia fino in fondo con le opere e i giorni dell’autore”.

LE MOTIVAZIONI DEL PRESIDENTE SACCHI “Siamo felici di tornare al premio nella sua forma originaria con tutti i giurati in platea -spiega Fernanda Sacchi, presidente dell’Unione Montana-. Un doveroso ringraziamento va a tutta la giuria tecnica ed alla Biblioteca Comunale di Urbania che hanno accompagnato il Premi in questi 28 anni. Nell’ultimo periodo sono venute a mancare personalità importanti del territorio e abbiamo deciso di ricordarle portando avanti il loro ricordo con l’istituzione di due premi dedicati: il Premio del Presidente diventa Premio Daniele Tagliolini, perché speriamo che questo riconoscimento sia eterno come il suo ricordo e abbiamo decido di assegnarlo in questa prima edizione all’Associazione culturale Happennino, che fa dello spirito di territorialità la sua caratteristica e racconta l’impegno di tre ragazzi che cinque anni fa hanno deciso di impegnarsi per il loro territorio. Un premo è stato istituto anche in ricordo di Renata Gostoli illustratrice ed autrice di programmi e libri per bambini che tanto si è spesa anche per la nostra comunità: sarà un premio che guarda alla letteratura per bambini e in questa prima edizione sarà assegnato a Roberto Piumini: avere Piumini come premiato, collega e amico di Gostoli, fa onore al premio e alla sua figura. Come sindaco di Mercatello invece ho voluto premiare Greta Cristini per la sua intraprendenza, tenacia e bravura: ha lasciato un lavoro sicuro a New York per lanciarsi nel mondo del giornalismo e della geopolitica, seguendo per importanti testate nazionali ed internazionali la guerra in Ucraina in prima linea nei teatri del conflitto”.

La segreteria dell’evento è in capo alla Biblioteca Comunale di Palazzo Ducale di Urbania.