2º Trofeo IOPRA, la pioggia iniziale non ferma l’entusiasmo a Pesaro

Si è conclusa nel migliore dei modi la seconda edizione del Trofeo IOPRA organizzato dalla ASD Smash Paddle & Beach che ha avuto luogo a Pesaro, nei campi di Paddle in Baia Flaminia. Una carovana di persone che ha partecipato ai 2 gironi di attività e che ha dato spettacolo, in tutti i sensi.

La pioggia iniziale, un vero e proprio acquazzone stile “fine-estate”, stava per rovinare tutti i piani della mattinata ma fortunatamente l’organizzazione è riuscita a far fronte a questa problematica spostando uno dei 2 gironi nei campi coperti dello Smash City di via Toscana, mentre l’altro girone è stato mantenuto nei campi di Baia Flaminia dopo un tour de force di tutti i partecipanti che si sono attrezzati per un vero e proprio lavoro di squadra per poter asciugare i vari campi.

L’edizione numero 2 del Trofeo IOPRA si è conclusa in serata con la vittoria della coppia mista Amadio/Bigonzi che ha avuto la meglio sulla coppia Del Chierico/Forconi.

Soddisfatto il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci, presente all’evento come partecipante: “una bella iniziativa di grande successo, al fianco di tutti i volontari di questa associazione. Sport e solidarietà si uniscono dando vita ad una giornata che vuole veicolare un messaggio fondamentale: rimaniamo al fianco di tutti coloro che in un momento in cui la sanità ha carenze infinite, ogni giorno assistono i malati oncologici più gravi a domicilio.”

Ma la soddisfazione è anche di tutti gli organizzatori della giornata a partire da Leonardo Stacchiotti, collaboratore della ASD: “Siamo veramente felici che si sia svolto tutto in maniera serena e precisa. La pioggia del mattino ci ha fatto slittare qualche piano ma la macchina organizzativa non si è fermata e quindi siamo riusciti ad organizzare al meglio tutte le partite senza dover annullare l’evento, che sarebbe poi stato impossibile riproporre in tempi brevi.”

Difatti sempre nei campi in Baia Flaminia la prossima domenica ci sarà la prima tappa ASI Padel organizzata sempre dal Comitato Marche in collaborazione con il Maestro Attilio Tamborini.

Una lista di eventi sempre più presenti e assidui nel territorio pesarese e non, che sta portando ASI a crescere in maniera esponenziale anche sul territorio provinciale e soprattutto nel territorio pesarese grazie alla convenzione con il Comune di Pesaro stipulata a giugno 2022 con cui l’Ente di Promozione Sportiva con sede in Fano e in collaborazione con la T41B, ha preso in gestione 20 impianti sportivi di cui 5 palazzetti al chiuso (di cui si parla in questo articolo https://primocomunicazione.it/articoli/attualita/asi-continua-crescere-assieme-alla-t41b-sara-il-nuovo-gestore-di-diversi-impianti-sportivi-pesaro )