30 enne molestia donna per strada ad Ancona

Episodio di molestia in strada subito da una donna perpetrato da uno sconosciuto ad Ancona.

La donna si è barricata dentro l’ascensore di un palazzo fino all’arrivo della polizia.

Nella notte ad Ancona gli agenti sono intervenuti sul posto, hanno identificato un 30enne, originario dell’Est Europa, poi condotto in Questura e denunciato in stato di libertà per molestie, resistenza a pubblico ufficiale; a suo carico anche una contravvenzione per ubriachezza.

La vittima dell’aggressione, 29enne non residente ad Ancona, che aveva suonato ai citofoni di uno stabile per chiedere aiuto prima di barricarsi, ha riferito di essere stata molestata dall’uomo di cui ha fornito una sommaria descrizione fisica. Gli agenti delle Volanti hanno individuato l’uomo mentre cercava di nascondersi sotto un’auto in sosta vicino allo stabile. I poliziotti lo hanno bloccato mentre cercava di scappare.

La 29enne è stata affidata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata in Pronto soccorso. La polizia ha accertato che i fatti narrati dalla ragazza erano stati da lei in precedenza sminuiti e la stessa si è riservata l’eventuale denuncia. L’uomo è stato denunciato a piede libero.