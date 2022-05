3a Tappa del Tour marchigiano de Il Mangiastorie. È online da oggi il video dedicato ai Monti Sibillini e alla provincia di Macerata.

Lasciamo la costa alla ricerca di nuove emozioni d’assaporare. Il nostro viaggio continua alla coperta dei monti Sibillini e della provincia di Macerata

Uscita video integrale su youtube: 30 mag 2022

link: https://youtu.be/hDVQLgjOCoc

“Chi viene nelle Marche vuole nutrirsi di marchigianità, di folklori. La nostra viene percepita come una terra incontaminata, una terra ancora vergine sotto tanti punti di vista…Il mio obiettivo attraverso la nostra cucina è quello di raccontare questa terra, questo territorio. Raccontare quelle che sono un po’ le nostre origini attraverso i nostri piatti, attraverso le nostre emozioni.” – con queste parole dello chef Biagiola continua il viaggio marchigiano de Il Mangiastorie – “Anche di fronte alle erbe noi cerchiamo di fare territorio. Scegliamo sempre le zone più incontaminate. Di solito partiamo dai vicinissimi Sibillini che sono a mezz’ora di strada…”

Nelle Marche ogni passeggiata nella natura può trasformarsi in una occasione per scoprire gustose erbe spontanee.

Nascoste tra prati e vallate ancora incontaminate, assorbono la bellezza e il gusto del luogo che le ospita e rendono unica ogni ricetta.

Ogni assaggio ci accompagna in una magia fatta di profumi e sapori antichi.

Chi ha la curiosità di affacciarsi su questo mondo incantato, ne viene subito rapito…

Scopriamolo insieme allo Chef Michele Biagiola.

Buon viaggio, buon appetito, buone Marche!

