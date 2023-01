40 enne teramano ruba nelle canoniche delle Chiese, denunciato

La Polizia ha presi un 40enne di Giulianova (Teramo) che è fortemente indiziato di essere il responsabile di alcuni furti commessi nel novembre scorso all’interno delle canoniche della Chiesa di San Giovanni Battista di Grottazzolina e di quella di San Giovanni Bosco di Fermo: erano stati asportati contanti provenienti da offerte dei fedeli per un totale di circa 500 euro.

Partendo da testimonianze e analizzando i sistemi di videosorveglianza nei comuni di Fermo e Grottazzolina, i carabinieri hanno riconosciuto il presunto autore dei colpi scappato a bordo di un’auto intestata alla propria madre.

I militari hanno denunciato l’uomo anche per simulazione di reato: dopo i colpi, per eludere controlli incrociati e responsabilità a suo carico, aveva denunciato il furto dell’auto utilizzata ai carabinieri di Giulianova; dalle indagini è risultato che nell’arco temporale indicato in denuncia il veicolo era in realtà in suo possesso