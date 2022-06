4a Tappa del Tour marchigiano de “Il Mangiastorie”

Prosegue il viaggio de “Il Mangiastorie” nelle Marche, una regione dall’atmosfera genuina, fatta di sapori semplici e inebrianti.

La cucina trae la sua forza da questa terra, “punto di equilibrio del gusto tra il nord e il sud”, mescolando con sapienza tradizione e natura.

È il racconto di nuovi modi di interpretare i piatti della memoria, dando vita ad una cucina contemporanea, senza tempo.

Siamo nel Piceno. Lo sguardo si perde tra le verdi colline, i calanchi, i vigneti, gli ulivi…

Di fronte a un altro delizioso presidio Slow Food, il carciofo di Montelupone, si fa sempre più forte la voglia di assaggiare questa terra ricca e generosa che dona una varietà di suggestioni sorprendenti e allettanti, nei paesaggi così come in cucina.

Per scoprire il volto più autentico di questa meravigliosa provincia abbiamo scelto un portavoce d’eccezione, Daniele Citeroni, chef di Osteria Ophis.

Buon viaggio, buon appetito, buone Marche!

Uscita video integrale su youtube: 6 giugno 2022

link: https://youtu.be/exZY82VSDVU

Daniele Citeroni

Per Daniele la cucina è la colonna sonora della vita. È nipote di due nonne maghe dei fornelli, buongustaio dalla nascita e cuoco sin dai primi anni dell’adolescenza. La passione e l’inclinazione naturale non bastano per ottenere risultati, per questo si diploma alla Scuola Alberghiera e ogni anno dedica all’aggiornamento una parte importante del suo tempo.

La sua cucina è saldamente ancorata alla tradizione locale e si basa su materie prime di altissima qualità che ama selezionare e reperire personalmente, anche se questo significa alzarsi la mattina presto e girare da un contadino all’altro per giocare ogni giorno con quel che di buono offre la terra. Legumi, verdure di stagione, olio extravergine d’oliva, polli ruspanti e carni di allevamenti certificati sono la prima ispirazione dei suoi piatti. Pasta e pane sono fatti in casa con farine vive di grani antichi che ama reintrodurre nell’alimentazione dei suoi ospiti.

Osteria Ophis

Benvenuti nel sito dell’Osteria Ophis. Come suggerisce il nostro nome, si trova ad Offida, un bellissimo borgo medievale incastonato tra le colline del Piceno. Il vino, l’olio extravergine d’oliva, la genuinità e l’amicizia fanno parte della cultura di questo paese quanto la bella piazza del Popolo. Proprio lungo il corso che conduce alla piazza si apre una porta, o meglio, un arco e qui vi aspetta Daniele Citeroni Maurizi, Chef dell’Osteria Ophis e offidano doc. Il suo ristorante è ricavato all’interno delle ex stalle di Palazzo Alessandrini, dove le volte a botte e grotte testimoniano quattro secoli di storia.

