53 enne incosciente soccorso dalla Polizia ad Ancona

Gli operatori della locale Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, guidati dal Commissario Capo Luca Dal Monte, hanno effettuato, nella mattina di ieri 8 ottobre, un intervento di pronto soccorso ad una persona colta da malore, presso un bar in Corso Matteotti.

In particolare mentre la Volante transitava per la suddetta via del centro cittadino, l’attenzione del personale veniva attirata da un uomo in strada che chiedeva aiuto. Immediatamente l’equipaggio provvedeva a portarsi all’interno del bar, dove veniva riscontrata la presenza di un italiano di 53 anni, in stato di incoscienza e cianotico, che non rispondeva agli stimoli esterni.

Il personale intervenuto, valutata la gravità della situazione procedeva immediatamente alle prime manovre di soccorso, effettuate con competenza e professionalità, in quanto i due operatori intervenuti risultano rispettivamente: uno laureato in “Scienze Infermieristiche” e l’altro titolato del corso di “Primo Soccorso”.

Nel contempo altro personale delle volanti assicurava la viabilità su una strada, che è sempre particolarmente congestionata dalla presenza di traffico, per consentire l’arrivo dei mezzi di soccorso, che sopraggiungevano poco dopo, trovando il paziente già stabilizzato e che aveva ripreso conoscenza.

Il personale sanitario provvedeva dunque a trasportare la persona in ospedale, con l’auto della “Croce Gialla”. Intanto gli operatori di polizia presenti sul posto provvedevano anche ad avvisare i familiari del malcapitato, che ringraziavano gli agenti, assicurando che lo avrebbero raggiunto presso il locale nosocomio cittadino.

Come noto il personale delle Volanti di Ancona si è distinto anche in passato per meritori interventi di Soccorso Pubblico, con salvataggi sia in occasioni di alluvioni, che di persone che erano intenzionate a porre in essere gesti autolesionistici. Ancora una volta la professionalità e competenza degli operatori su strada hanno fatto la differenza, assicurando la più assoluta disponibilità e vicinanza ai cittadini.