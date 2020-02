63 enne finisce in una scarpata a Force, lievemente ferito

Incidente nella prima serata di ieri in provincia di Ascoli fortunatamente senza gravi conseguenze per il protagonista.

Un 63enne alla guida di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada, precipitando in una scarpata per circa 30 metri. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in territorio di Force sui Sibillini nell’Ascolano. L’uomo, rimasto cosciente dopo l’incidente, ha dato lui stesso l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno recuperato: ci sono volute ben tre ore per recuperare e mettere in salvo l’automobilista. I vigili del fuoco si sono calati nel punto dove la vettura ha arrestato la sua caduta.

Successivamente l’uomo è stato portato all’ospedale per le cure del caso e gli accertamenti mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi della zona incidentale.