A Camerino la carica dei 120, la caccia al tesoro che colora il centro storico della città. Domenica invece l’arte del cucito in mostra.

A Camerino la carica dei 120 ha coinvolto tantissimi visitatori

All’archivio di Stato dalle 9 alle 13 “Merletti, fettucce, filati e stoffe tra le carte dell’Archivio” in collaborazione con l’Università della Terza età dell’Alto Maceratese

La carica dei 120 a Camerino dove la Caccia al tesoro andata in scena nel centro storico ha coinvolto tantissimi visitatori che si sono messi alla ricerca delle bellezze della città.

Sono state, infatti, oltre 100 le iscrizioni raggiungendo un sold out inimmaginabile.

Complice anche la bella giornata, piccoli e grandi, famiglie e gruppi di amici si sono divertiti nell’iniziativa organizzata dal Touring Club e il Comune di Camerino.

La musica nei vicoli e la straordinaria bellezza degli scorci, unita al sano divertimento hanno fatto il resto, inaugurando così il mese di ottobre, come meglio non si poteva.

I visitatori, dunque, non si limitano alla stagione estiva, ma proseguono il proprio tour per le meraviglie di Camerino anche con l’arrivo della stagione autunnale.

Non a caso, dopo il pieno registrato con il weekend del plein air, la Caccia al tesoro ha bissato il successo.

L’assessore alla cultura e al turismo Giovanna Sartori, commenta:

“Questo ci fa ben sperare.

Tant’è che, anticipo già da adesso, riproporremo le Giornate del Fai d’autunno a cui abbiamo aderito due anni fa.

Al tempo abbiamo riaperto al pubblico il cuore della città che era ancora in zona rossa, dopo tre anni.

Adesso il centro storico è quasi completamente fuori dalla zona rossa.

Abbiamo in programma una serie d’iniziative, in altri luoghi di Camerino, che speriamo saranno apprezzate:

l’intento è quello di proseguire la strada intrapresa cercando di mettere al centro dell’attenzione i nostri luoghi del cuore.

Anche se feriti, riteniamo vadano valorizzati e protetti”.

Domenica (10 ottobre), intanto, un salto nella storia e nella tradizione con “Merletti, fettucce, filati e stoffe tra le carte dell’Archivio” nella sezione camerte dell’Archivio di Stato.

Dalle 9 alle 13 ci sarà un’affascinante mostra organizzata in collaborazione con l’Università della Terza età dell’Alto Maceratese e la sezione di Camerino dell’Archivio di Stato.

Si metterà al centro il lavoro artigianale con stoffe e filati curato, da sempre, dalle donne.

Il cucito ha rappresentato fin dall’antichità un’attività tipicamente femminile, cui le donne di diversa estrazione sociale si dedicavano per necessità, lavoro o diletto.

La mostra intende valorizzare la forte presenza della donna in questo ambito dell’artigianato attraverso l’esposizione non solo di antichi documenti che ne testimoniano l’attività, ma anche di alcuni oggetti realizzati dalle stesse, quali i contrassegni degli esposti che accompagnavano i bambini abbandonati per un eventuale futuro riconoscimento da parte delle madri.

Il percorso documentario sarà completato dall’esposizione dei lavori realizzati a mano dalle allieve dei corsi di uncinetto, punto croce, tombolo e patchwork organizzati dall’Università della Terza Età dell’Alto Maceratese (UTEAM).

Sempre domenica, in località Morro, è in programma anche l’ultimo round del Trofeo centro Sud Trial 2021, organizzato dal Motoclub Camerino.