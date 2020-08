A Corinaudo una serata musicale con i Musaico

Il 15 agosto all’Osteria de Scuretto di Corinaldo i Musaico Folkestra in versione intima con il duo Petrucci – Ferrandi, autori dei Nomadi da oltre 25 anni.

Sarà una notte di emozioni quella che i Musaico, in una inedita versione, regaleranno a Corinaldo. Il 15 agosto infatti l’Osteria de Scuretto ospiterà Marco Petrucci e Francesco Ferrandi (autori dei Nomadi da oltre 25 anni) nello splendido scenario della Scalinata.

Un pianoforte, due voci. E intorno l’incanto del meglio della musica d’autore italiana.

I Musaico Folkestra quest’anno si presenteranno così al pubblico di Corinaldo, nella loro versione più intima, spogliati di effetti di scena e video, con le sole dita di Francesco Ferrandi su un pianoforte e la voce di Marco Petrucci a condurre per mano il pubblico in un viaggio dentro il cantautorato.

Una dimensione più raccolta, per cogliere meglio l’essenza di musica e parole, senza filtri, senza scudi, passando ovviamente per i brani firmati per i Nomadi da Petrucci e Ferrandi in oltre 25 anni di collaborazione artistica, dagli esordi fino a “Fuori la paura”, l’ultimo singolo firmato dalla coppia senigalliese per i Nomadi e Paolo Belli ed uscito in primavera durante il lockdown, con l’intero ricavato devoluto all’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Orario di inizio fissato per le ore 21.30, info e prenotazioni al 347/2631354.