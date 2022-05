A data da destinarsi lo svolgimento della Granfondo Claudio Chiappucci a Porto Sant’Elpidio

In programma originariamente per il prossimo fine settimana a Porto Sant’Elpidio, la Granfondo Claudio Chiappucci è costretta a un cambio di data in calendario per problemi logistici e di gestione della sicurezza sul percorso.

Il clichè di El Diablo Cycling Festival verrà in parte rimodulato: confermati gli eventi della cronometro a coppie (Trofeo Dima Hair Service) e della gara giovanissimi (Trofeo del Mare e della Calzatura) nei giorni 27 e 28 maggio, la Granfondo Claudio Chiappucci è alla ricerca di una nuova data che verrà resa nota a breve dagli organizzatori della Gio.Ca Communications.

Allo stato attuale continuano i preparativi per la cronometro a coppie e per la gara dei giovanissimi under 13 che fanno registrare 200 adesioni sia per la gara del 27 che per quella del 28 maggio: cifre ragguardevoli che sfiorano i limiti imposti dai regolamenti tecnici federali.

I due eventi saranno ufficialmente presentati martedì 24 maggio alle 19:00 a Porto Sant’Elpidio presso il ristorante La Perla sul Mare (via Trieste, lungomare nord).