A Fossombrone calato il sipario sull’Enduro Marche Series

Giornata all’insegna del fuoristrada estremo quella che si è svolta a Fossombrone in occasione del Cesane Enduro Race che ha chiuso il trittico di gare in seno all’Enduro Marche Series dopo le prove disputate precedentemente a Treia e ad Urbania.

Nello splendido panorama dei boschi e dei monti delle Cesane, si è chiusa al meglio la manifestazione organizzata dalla Mtb Sorci Verdi, valevole per l’assegnazione dei titoli regionali FCI Marche enduro, che ha messo a dura prova oltre 200 partecipanti (di cui una settantina con le e-bike) nell’intento di ottenere il miglior riscontro cronometrico sulle tre prove speciali (la prima PS denominata Wave, la seconda PS Sorciverdi Freeride e la terza PS New 137 Bis) racchiuse in un tragitto di 29 chilometri.

A conquistare il podio assoluto con il miglior crono sono stati Tommaso Acerbi (Team Fristads Mondraker Comes – 12’58”416), Edoardo Guerra (Zeroemezzo Racing Team – 13’02”416) e Marco Nardinocchi (Progetto Ciclismo Piceno – 13’14”279). Al femminile in luce Valentina Masciarelli (Bad Skull – 18’37”085) e Valentina Poponesi (PGV Biking – 21’29”127). Nella graduatoria riservata alle e-bike, primato maschile e femminile rispettivamente ad appannaggio di Giorgio Righi (Bad Skull – 13’29”624) e Valentina Spoletini (Individuale – 23’28”202).

Impegnati solo nelle prove speciali Sorciverdi Freeride e New 137 Bis, a mettersi in evidenza Lorenzo Scarpetti (Appenninobike Asd – 8’44”947) tra gli allievi e Lorenzo Cesari (Appenninobike Asd – 9’06”622) tra gli esordienti.

I CAMPIONI REGIONALI FCI MARCHE ENDURO 2021

Esordienti: Filippo Sordini (Muddy Bike Team)

Allievi: Alessio Fratini (Muddy Bike Team)

Juniores: Mattia Duranti (Gruppo Sportivo Mondobici)

Open: Luca Ruffini (Polisportiva Morrovallese)

Elite sport: Edoardo Guerra (Zeroemezzo Racing Team)

Master 1-2: Gilles Neri (Zeroemezzo Racing Team)

Master 3-4: Marco Sabattini (Zeroemezzo Racing Team)

I CAMPIONI REGIONALI FCI MARCHE ENDURO E-BIKE 2021

Open uomini: Giorgio Petrini (Raven Team)

Open donne: Valentina Spoletini (Bike Trial)

Master uomini: Daniele Bruzzese (Muddy Bike Team)

Master donne: Chiara Bellesi (Muddy Bike Team)

Le classifiche complete con i tempi nel dettaglio nelle tre prove speciali sono disponibili al link http://enduro.ficr.it/default.asp?p=Ym9keV9zY2hlZHVsZS5hc3A%2FcF9Bbm5vPTIwMjEmcF9Db2RpY2U9NzcmcF9NYW5pZmVzdGF6aW9uZT02JnBfR2FyYT0xJnBfTGluZ3VhPUlUQQ&fbclid=IwAR3hJSAvSCikm5E8SE9x7Xr2tN9SGcqgKfUPGyEcshKeH4_UlPCDHVPxi_k#

Si ringrazia per il credit fotografico Elmenor Photos Event and Travels