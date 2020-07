A Grottamare è in arrivo l’evento podistico Donne in Rosa

A Grottammare è già ripartito il lavoro destinato a mettere finalmente in cantiere la terza edizione dell’evento podistico Donne in Rosa nell’inedita collocazione estiva del 2 agosto.

In prima fila l’Asd Running Riviera delle Palme e l’amministrazione comunale di Grottammare che coordinano i preparativi di questa manifestazione podistica portata avanti con spirito solidaristico e benefico a favore della ricerca e della prevenzione ma che segnerà il ritorno all’atmosfera agonistica delle corse post lockdown con alcuni accorgimenti tecnici da rispettare a fronte delle normative anti-contagio.

Ancora nella mente le partecipatissime edizioni del 2018 e del 2019 nelle quali un migliaio di atleti tra podisti e amanti della passeggiata hanno dato vita a uno spettacolo meraviglioso lungo la ciclopedonale fino a Cupra Marittima.

Con partenza e arrivo a Piazza Kursaal, la manifestazione prevede un massimo di 400 partecipanti, le partenze scaglionate a gruppetti e classifiche elaborate tramite chip cronometraggio in base ai tempi. Confermate la gara agonistica di 10 chilometri (iscrizione 10 euro) e la camminata di 5 chilometri (iscrizione 7 euro). Tassativamente le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre la data del 27 luglio e tutte in modalità on line sul sito www.digitalrace.it o attraverso una mail all’indirizzo [email protected].