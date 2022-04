Si terrà a Jesi la fase regionale del Torneo Internazionale Pulcino d’Oro. L’organizzazione è a cura della Junior Jesina L. Scuola Calcio Roberto Mancini. La giornata è in programma il 25 aprile, allo Stadio Comunale P. Carotti e al Campo Cardinaletti di Jesi, sono attese le società sportive di tutte le Marche tra cui sette Scuole Calcio d’Elite.

La fase finale si svolgerà in Trentino con la partecipazione di molte società professionistiche di Serie A come Milan e Inter. Il Torneo Internazionale Pulcino d’Oro, nato nel 2015 a Levico Terme (Trentino Alto Adige), è dedicato ai giovani calciatori di 8-10 anni.

«Poter organizzare la fase regionale del prestigioso Pulcino d’Oro è motivo di orgoglio, e ringrazio il presidente della scuola calcio Sirio Tantucci per averlo fortemente voluto qui a Jesi. La Junior Jesina ha sempre creduto nella valorizzazione dei giovani talenti attraverso le sane competizioni tra coetanei e amici. Con questo torneo oltre i valori dell’amicizia e del rispetto scende in campo anche la solidarietà», afferma Marco Cerioni, direttore generale della “Junior Jesina L Scuola Calcio Roberto Mancini. «Mi preme rivolgere un grazie al responsabile della scuola calcio Alessandro Basili che si è adoperato per l’organizzazione della fase regionale, nonché a tutto lo staff tecnico che sta curando la parte dedicata all’ospitalità delle squadre».

Con l’occasione del Pulcino d’Oro verrà ufficializzato il rientro di Marco Lorenzetti nell’organigramma della Società sportiva.

A cura della Junior Jesina L. Scuola Calcio Roberto Mancini ci saranno altre due kermesse sportive in programma: dal 30 maggio al 29 giugno si terrà l’XI edizione del Trofeo Città di Jesi, al campo sportivo “P.Pirani” (ex Boario). Mentre per il mese di giugno, nell’ottica di sviluppare collaborazioni con i comuni limitrofi, la Junior Jesina sta organizzando un torneo a Monsano per la categoria Esordienti primo anno.