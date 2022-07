A Montegiorgio in arrivo il grande giorno della Marcia del Solleone

Tutto il duro lavoro di questi giorni avrà il suo apice domenica 3 luglio: è tutto pronto o quasi a Montegiorgio per la 42°edizione della Marcia del Solleone.

E grazie agli sforzi della Podistica Avis Mobilificio Lattanzi sarà la kermesse colorita e partecipata negli anni pre-pandemia con una moltitudine di runners divisi tra la competitiva e la passeggiata non competitiva che si riverseranno sulle stradine del borgo fermano.

Questa 42°edizione è intitolata alla memoria di Luigi Marinucci, Luciano Vita, Mariano Scoccia e Orazio Belleggia: oltre al lato puramente tecnico-sportivo della corsa in sé, annovera anche una visita gratuita della cittadina di Montegiorgio con una guida turistica messa a disposizione dal comune.

Per domenica il ritrovo è previsto alle 8:00 a Piazza Matteotti, la partenza alle 9:00 della gara competitiva di 9,9 chilometri e contestualmente della non competitiva di 3,5 chilometri. Le premiazioni interessano i primi tre assoluti uomini e donne della competitiva, i primi 5 uomini e le prime tre donne di ogni categoria, i cinque gruppi più numerosi e anche quelli fuori regione.

“Un grazie in anticipo – è il commento di Milena Sebastiani a nome di tutto il comitato organizzatore – va a tutti i partecipanti ma soprattutto a coloro che renderanno la Marcia del Solleone un evento di sicuro successo dove noi puntiamo a riportare la gente a correre sulle strade e anche per gli amanti della passeggiata non competitiva che saranno premiati a fine camminata con un panino con la porchetta oltre al premio di partecipazione”.