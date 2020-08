A Osimo torna il teatro per bambini con La scena dei piccoli

La Scena dei Piccoli, la tradizionale Rassegna Teatrale per i bambini ed i ragazzi di Osimo riparte! Giovedì 20 agosto alle 21.00 al Chiostro San Francesco

Dopo la sospensione degli spettacoli per l’emergenza della pandemia, grazie all’Assessore alla Cultura Mauro Pellegrini, La Scena dei Piccoli dell’Associazione Specchi Sonori ritorna con la sua variegata offerta teatrale per i bambini ed i ragazzi, in attesa della stagione invernale, con una rassegna estiva a sorpresa.

Gli spettacoli hanno tutti il comune denominatore del sorriso e della musica, per tornare a vedere teatro di qualità, al Cortile Campana e al Chiostro di San Francesco ad Osimo, alle ore 21.00, con i genitori. Divertimento assicurato

Il programma sulla pagina La Scena dei Piccoli e diffuso dalla Brochure sugli eventi dell’Estate Osimana.

Il 20 agosto, alle 21.00 al Chiostro San Francesco Marco Cantori Teatroperdavvero con la coroduzione di Accademia Perduta – Romagna Teatri, con una delicata e divertente storia: “Enrichetta dal Ciuffo” ( dalla fiaba di J.Perrault) – Musica dal Vivo