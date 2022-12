A Pesaro il 18 dicembre lo spettacolo del ciclocross in riva al mare ricordando Novelio Santini

Viva attesa a Pesaro per il ritorno del ciclocross nella zona di Baia Flaminia (Campo di Marte). Con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Pesaro, la manifestazione è organizzata dal sodalizio Look Cycling Project e vuole ricordare la figura carismatica di Novelio Santini che ha dedicato la vita al ciclismo pesarese, prima come presidente del Velo Club Pesaro e poi come presidente della Federciclismo provinciale e poi come direttore di corsa.

Novelio Santini ha spesso sacrificato la propria vita e la sua famiglia per tutto il ciclismo giovanile a Pesaro e provincia. Sotto la sua presidenza, sono passati tutti i ciclisti più forti e rappresentativi della provincia degli anni ottanta, novanta e duemila.

Domenica 18 dicembre si ritorna a gareggiare sul circuito tecnico ed altamente spettacolare di 2.200 metri, molto ben disegnato con un tratto asfaltato, tanto sterrato e la sabbia, nonostante qualche leggero ritocco rispetto alla precedente edizione. Lungo la ciclabile di Campo di Marte sono posti sia la partenza che l’arrivo.

Il programma giornaliero prevede il ritrovo alle 7:30 presso la palestra comunale in via Parigi e tre fasce di partenza: la prima dedicata agli juniores, alle donne e ai master di seconda fascia over 45 e di terza fascia over 54 (tempo gara 40 minuti con partenza alle 10:00), la seconda per élite, under 23 e i master di prima fascia under 45 (60 minuti con start alle 11:00), la terza per gli esordienti e gli allievi (30 minuti, il via alle 12:15) con un’appendice dedicata ai G6 (20 minuti, il via alle 12:25).

Per la nona prova dell’Adriatico Cross Tour, c’è da augurarsi che tutto si possa svolgere nel migliore dei modi grazie al sostegno istituzionale del comune di Pesaro per la sempre preziosa e puntuale disponibilità, al lavoro nel dietro le quinte dello staff della Look Cycling Project che ha sostenuto con il proprio lavoro ed entusiasmo questa bella iniziativa (in particolare i due registi ed organizzatori Davide Cardellini e Michele Sgherri). Si ringrazia per la preziosa collaborazione e disponibilità Andrea Mulazzani in qualità di titolare dell’Hotel Blu Arena e Mulazzani Costruzioni, unitamente a Francesco Piersanti (responsabile lavaggio bici) ed all’infaticabile Igor Valeri (addetto alla sistemazione del campo gara).

A sponsorizzare la seconda edizione del Ciclocross Città di Pesaro i partner Falegnameria Artigianale, BCC Banca di Pesaro, Cassiani Solution, Soltech, Alimentari Raffaella Talacchio, Pesaro Bici, Mulazzani Costruzioni, Blu Arena, Polyufficio Pesaro, Trattoria da Sante, Renato Golino commercio prodotti chimici, Costom Costruzioni, Ristorante la Greppia Villanova di Montemaggiore, Trattoria Il Pergolato dalla Maria, Generali Italia (agente Marco Mancini), Salumificio Fraticelli Calcinelli (per le premiazioni), in aggiunta agli sponsor dell’Adriatico Cross Tour Fertesino, Ultraneon, Alè, Idromarche Team e Valmisa Packaging.