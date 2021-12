A Pesaro tutti in sella per ricordare Novelio Santini domenica 19 dicembre

Mancano solo pochissimi giorni allo svolgimento del Memorial Novelio Santini, la gara appartenente al circuito Adriatico Cross Tour 2021-2022 che si presenta come un evento perfetto per ridare slancio al movimento del ciclocross a Pesaro e provincia, grazie agli sforzi della neonata società ciclistica amatoriale in loco della Look Cycling Project.

Un appuntamento che merita tutte le attenzioni domenica 19 dicembre a Pesaro, presso il quartiere di Baia Flaminia, nell’intento di ricordare la memoria di colui che è stato più di un riferimento del ciclismo a Pesaro e nelle Marche, sia per gli atleti che per i più stretti addetti ai lavori e dirigenti.

Novelio Santini, nei suoi trascorsi ciclistici dirigenziali, ha avuto modo di lanciare nel ciclismo che conta anche i due organizzatori dell’evento Davide Cardellini e Michele Sgherri (rispettivamente alla SC Pesarese e alla SC Azzurra). E quale occasione migliore se non quella di riportare il ciclocross a Pesaro con una gara in memoria di Novelio Santini, visto che nel territorio provinciale pesarese la disciplina autunnale-invernale delle due ruote è poco praticata ma vuole essere anche un incentivo all’attività giovanile in una città che non ha fatto mai mancare la propria passione per questo sport.

“Siamo emozionati e impazienti di accogliere dopo quasi tre decadi – spiega in una nota Mila Della Dora, assessore per il benessere e la coesione sociale per il Comune di Pesaro – il ritorno di una competizione che tanto ci mancava. Sarà anche un modo per far conoscere una delle zone più belle del territorio, in un periodo diverso da quello estivo. Parlare di Novelio Santini significa rendere omaggio a un grande appassionato del movimento ciclistico che ha sostenuto durante tutta la sua vita incentivando, in particolare, l’attività giovanile. Sarà bello ricordare Novelio e la sua sana caparbietà con questo appuntamento di grande sport e di promozione della nostra città”.

Tecnica, abilità, concentrazione ed esplosività nelle gambe sono alcune delle doti richieste per ben figurare sul percorso di 2400 metri misto tra asfalto, sterrato e sabbia, più l’aggiunta di ostacoli artificiali e naturali.

Una manifestazione che rappresenta una grande vetrina per tutta Pesaro e anche per il comitato organizzatore che si avvale del supporto degli sponsor Look Cycling Project, Itacabeach, Il Gelato di Enemì, Falegnameria Artigianale, Soltech, Stemas, Alimentari Tabaccheria Adriana e Raffaella, Blu Arena Hotel, Trattoria da Sante (al centro di Pesaro dal 1984), Cassiani Solution, Generali Assicurazioni, La Greppia, Costom (costruzioni ristrutturazioni Tomasello), Trattoria Il Pergolato dalla Maria, Pesaro Bici, Kyocera by Poliufficio e Renato Golino commercio prodotti chimici.

ISCRIZIONI E MODALITA’

Per gli atleti FCI iscrizione tramite Fattore K fino alle 24:00 di venerdì’ 17 dicembre (ID 160054). Per gli atleti tesserati con gli enti di promozione sportiva tramite http://www.adriaticocrosstour.it/iscrizione.html

PROGRAMMA DOMENICA 19 DICEMBRE

Ritrovo e verifica iscrizioni a Pesaro presso il quartiere Baia Flaminia (zona Campo di Marte) a partire dalle 8:00.

Prima partenza alle 10:00 (durata 40 minuti) per juniores uomini, master junior, master 4-5-6-7 over, donne juniores, open e master.

Seconda partenza alle 11:00 (durata 60 minuti) per under 23, élite, élite sport, master 1-2-3.

Terza partenza alle 12:15 (durata 30 minuti) per esordienti e allievi uomini e donne, a seguire terza partenza bis intorno alle 12:25 (durata 20 minuti) per G6 uomini e donne.