A Piobbico la mostra Arcana – Il Leone del Nuovo Orizzonte

La mostra internazionale, inaugurata sabato 2 aprile, presso il Castello Brancaleoni del Comune di Piobbico, alla presenza del Sindaco di Piobbico Alessandro Urbini e al Sindaco del Comune di San Leo Leonardo Bindi in rappresentanza del capoluogo storico del Montefeltro. All’evento hanno partecipato anche il Consigliere Regionale delle Marche Giacomo Rossi e il Presidente dell’UNPLI provinciale Damiano Bartocetti. Questa importante esposizione scultorea, delle opere dell’artista Andrea da Montefeltro, avrà l’importante direzione artistica dell’esperta internazionale d’arte Annalisa Di Maria. L’evento organizzato in collaborazione con il Comune di Piobbico, Pro loco con la Compartecipazione del Consiglio Regionale delle Marche e il patrocinio dell’Agenzia Nazionale del Turismo e molte altre istituzioni rappresenta l’inizio di un importante percorso storico culturale del territorio. Dopo il successo delle precedenti esposizioni, la mostra dal titolo ARCANA Il Leone del Nuovo Orizzonte arriva nel borgo con una collezione che è stata allestita all’interno del piano nobile del castello. Andrea da Montefeltro è uno degli artisti più importanti proveniente dalla Regione Marche, che con questo evento porta un significativo progetto di valorizzazione del territorio attraverso l’arte contemporanea. La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni con gli orari del castello fino al 7 gennaio aggiungendosi alle cinque sezioni museali interne alla struttura. Nella mostra è presente l’opera celebrativa destinata alla sede del Consiglio Regionale, dedicata al 600° Anniversario della nascita di Federico da Montefeltro che ricorre quest’anno. Andrea da Montefeltro scultore Premio della Pace nell’Arte dell’ONU propone la sua mostra con l’intento di promuovere la Pace dei popoli attraverso la cultura e la condivisione, per questo motivo facenti parte del progetto troviamo il Centro per l’UNESCO di Firenze, di cui l’artista è membro. Una mostra che vuole essere fuori dal tempo rappresentando una garanzia dell’eccellenza italiana nel mondo, e che questa debba essere sempre espressa all’interno dei siti storico- culturali più importanti della nostra penisola. E dalle parole della direttrice artistica Annalisa Di Maria: “Andrea da Montefeltro è uno scultore che attraversa il tempo. Il suo pensiero maestro della piramide visiva osserva il linguaggio della geometria e restituisce la natura all’uomo. Attraverso i simboli, Andrea trasmette la conoscenza metafisica, eredità dell’antichità greca, combinando forme come un geometra e un matematico. Le sue opere elaborate di grande finezza riflettono il suo spirito umanista”.

Città: Piobbico

Provincia: Pesaro e Urbino

Data inizio: 2 aprile 2022

Data fine: 7 gennaio 2023

