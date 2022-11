A San Benedetto del Tronto un nuovo corso gratuito di autodifesa

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di autodifesa per donne che si svolgerà presso la palestra della scuola Bice Piacentini a San Benedetto del Tronto in via Asiago 142.

L’iniziativa, curata dall’istruttore Emanuele Conti, avrà luogo dal 10 novembre al primo dicembre, ogni giovedì dalle 19,30 alle 20,30, ed è realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps, col sostegno di Coop Alleanza 3.0 e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto.

La partecipazione al è gratuita e possono iscriversi donne di ogni età fino ad un massimo di 25 persone.

Il corso intende fornire alle donne elementi pratici per difendersi in caso di aggressione.

Per informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere al numero 3442229927.

Dal 2017 ad oggi l’Unione Sportiva Acli Marche Aps ha organizzato ben 26 corsi gratuiti di autodifesa per donne nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro/Urbino.

In totale finora i corsi hanno registrato 564 iscrizioni con più di 200 ore di lezione erogate.