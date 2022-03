A San Benedetto del Tronto una iniziativa in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, si è svolta l’iniziativa “In cammino per la salute, la pace e la legalità” con partenza da piazza Emanuela Setti Carraro a Porto d’Ascoli.

E’ stata una camminata, organizzata da Asd Aps Nicola Tritella e U.S. Acli Marche Aps, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto, che ha visto la partecipazione di cittadini rivieraschi ma anche di comuni limitrofi.

E’ stata l’occasione per ricordare due vittime innocenti delle mafia ossia Emanuela Setti Carraro (a cui è intitolata la piazza a Porto d’Ascoli) e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, cittadino onorario di San Benedetto del Tronto, a cui sono dedicati una piazza ed un monumento che sono stati la tappa intermedia del percorso attraversato dai podisti, che sono poi tornati sul punto di partenza.

E’ stata ricordata in particolare la figura del generale Dalla Chiesa ed il suo importante ruolo avuto nel corso della seconda guerra mondiale durante il quale ebbe un ruolo importante nella difesa della marineria sambenedettese.