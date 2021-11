A San Severino appuntamento domani al ristorante “La Sella di Pitino”

A San Severino il progetto Marche Femminile Plurale del bando regionale Dalla Vigna alla Tavola. Appuntamento domani 12 novembre alle ore 20 al ristorante “La Sella di Pitino” con cena degustazione.

La location è una ex casa colonica situata sulle colline maceratesi, tra San Severino Marche e Treia, con una vista che va dal Monte Conero ai Monti Sibillini. Il ristorante si fa notare per piatti al tartufo e tagliate di vitello marchigiano, e una cantina di soli vini marchigiani, con 85 etichette che raccontano la regione.

Michela Domizi è la chef che dosa tradizione e futuro con maestria puntando sulla qualità del prodotto locale che sceglie personalmente, tra le tecniche usa quelle di ultima generazione (come il trattamento degli alimenti con gli ultrasuoni focalizzati) per garantire gusto e leggerezza. In sala il marito, Stefano Della Mora.

Come prevede il bando, la cena ha in abbinamento i vini delle cantine del partenariato del progetto Marche Femminile Plurale: Azienda Agricola Terra Fageto, Vittorini, Fattoria Forano e Velenosi (entrambe cantine associate a Le Donne del Vino delle Marche).

Info e prenotazioni: 339.3765410.

Per approfondire il progetto Marche Femminile Plurale, che ha come capofila Eclissi Eventi, il sito internet è www.marchefemminileplurale.it