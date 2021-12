“A scuola col green pass” l’appello di Ricci, Rossini (M5S): “Parole totalmente fuori luogo”

«La lettera del sindaco Ricci per chiedere il green pass per gli alunni di elementari, medie e superiori è un appello insensato. Ricci non è nuovo a uscite strampalate, ma questa volta ha esagerato. Sentirlo parlare di tamponi ogni due giorni per i bambini con cinico sadismo mi ha dato non poco fastidio. Trovo le sue parole totalmente fuori luogo» così in una nota il deputato di Fano del Movimento 5 stelle Roberto Rossini.

«È una battaglia che dobbiamo affrontare noi, come altre in passato le hanno affrontate i nostri genitori, i nostri nonni. Lasciamo fuori i bambini, che non c’entrano niente e non hanno rischi per la loro salute. Non sono di certo un novax, anzi, sono vaccinato e fermamente convinto dell’utilità e dell’efficacia dei vaccini, ma gli studi scientifici al riguardo non permettono ancora di avere una visione chiara sui possibili risvolti di una vaccinazione di massa nei bambini, quindi è un dovere sacrosanto esercitare la massima cautela. E soprattutto è un nostro dovere di genitori proteggere i nostri figli. Pensare di ricattare dei bambini con la scusa della DAD per costringerli alla vaccinazione è un gesto quantomeno discutibile, una proposta a cui mi oppongo con forza e decisione. Lasciate stare i nostri bambini» conclude Rossini.

Loading...