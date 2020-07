A Senigallia la nuova mostra interattiva Acqua

Apre alla Rocca Roversca di Senigallia una nuova Mostra Interattiva, “Acqua”, un percorso alla scoperta dell’elemento sulla Terra che genera vita.

Dai misteriosi abissi marini ai tornado di vapore acqueo, passando da Leonardo da Vinci per arrivare alle micropalstiche presenti nel mediterraneo. Alla Rocca Roveresca di Senigallia ACQUA, un percorso a 360 gradi accattivante e curioso per andare alla scoperta dell’elemento che genera la vita sul pianeta Terra.

Aperte da oggi fino a fine settembre le visite guidate gratuite alla mostra, nel pieno rispetto delle normative sul Covid-19, accesso alla Rocca con normale biglietto d’ingresso, per informazioni roccasenigallia.it e per prenotare la visita: www.fosforoscienza.it

“È’ un nuovo e bellissimo progetto che consolida l’ampia gamma di attività che da anni sviluppiamo per le scuole e il pubblico”, queste le parole di Moreno Clementi, direttore di Vivaservizi S.p.a. mentre Claudia Casavecchia responsabile della comunicazione per la Rocca di Senigallia ha ricordato come “queste visite guidate si inseriscono nell’ampio palinsesto estivo della Cerqua dai Frutti Doro”.

Acqua – our water, our future è un progetto dell’Associazione NEXT, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e la Direzione Regionale Musei Marche, con il contributo della Fondazione Cariverona e Vivaservizi e il supporto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

“Tante attività declinate per tutti i pubblici in questa estate senigalliese segnata dal Covid-19, non ci fermiamo, vi aspettiamo alla Rocca da domani martedì 28 luglio e naturalmente a Fosforo il 30 e 31 luglio in Piazza Garibaldi”, chiude Mattia Crivellini responsabile del mostra e direttore di Fosforo: la festa della scienza.