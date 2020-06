A Spinetoli borse di studio BIM a 7 studenti

Consegnate borse di studio BIM a 7 studenti di scuole secondarie di Spinetoli che si sono distinti per merito.

L’iniziativa, nata nell’ambito del Pacchetto Scuola BIM, si è svolta il 2 giugno, giornata in cui sono state consegnate le borse di studio a 7 studenti di scuole secondarie che si sono distinti per merito e impegno durante lo scorso anno scolastico.

L’Amministrazione Comunale di Spinetoli si congratula con i ragazzi premiati e le loro famiglie.

E rinnova il ringraziamento al Bim Tronto, nella persona del Presidente Luigi Contisciani, per il sostegno che da dieci anni garantisce agli studenti e alle famiglie del territorio.

Si ricorda che il Consorzio Bim Tronto ha concesso 100 borse di studio per l’anno scolastico 2018/2019 agli studenti residenti nel territorio del Consorzio, iscritti alla scuola media superiore, sia statale sia privata legalmente riconosciuta, che abbiano soddisfatto i seguenti requisiti: avere conseguito nell’anno scolastico 2018/2019 la media di almeno il 7,50/10 (con esclusione del voto di condotta, educazione fisica e religione) ed essere iscritti agli anni successivi al primo; avere conseguito un voto non inferiore a 86/100 agli esami di maturità, e con un reddito Isee non superiore alla soglia fissata nel bando.