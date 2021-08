A Treia si gioca a scacchi. Lezioni e partite libere con “Scatto matto al web”. L’appuntamento è in via Cavour per dare inizio alle sfide in presenza. Aperte le iscrizioni.

A Treia si gioca a scacchi. Si torna a giocare dal vivo.

Aperte le iscrizioni all’iniziativa “Scatto matto al web”.

Si tratta di lezioni e partite libere di scacchi che si svolgeranno presso l’aula multimediale in via Cavour 29 a Treia nei giorni 6, 8, 13 e 15 settembre dalle ore 16 alle ore 18.

Dopo un lungo periodo nel quale molti appassionati degli scacchi hanno potuto sfidarsi solo on line, si torna dunque a fare attività in presenza per giocare e/o apprendere le nozioni di base di questa interessante disciplina.

LA PARTECIPAZIONE è GRATUITA

Per informazioni:

contattare il numero 3518607628.

L’iniziativa viene realizzata nell’ambito del progetto “Sport a Treia”, col sostegno della Regione Marche (DGR 838/2000), dall’amministrazione comunale di Treia in collaborazione con U.S. Acli, ASD La Torre Smeducci e ASD Greeen Nordic Walking.

Le lezioni di scacchi sono tenute dagli istruttori Dante Guglielmi e Marco Pelagalli.