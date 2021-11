A Varano di Ancona divertimento ed evoluzioni sulle due ruote con la Winter Skill Cup

Alla vigilia dello svolgimento del Cross Ancona-Trofeo Le Velò, seconda prova del circuito nazionale Master Cross Selle Smp, a Varano di Ancona ha avuto luogo l’evento inedito Winter Skill Cup con l’organizzazione a cura del Pedale Chiaravallese (Giulio Cardinali e Marco Belardinelli), in condivisione con il Pedale Aguglianese (Emanuele Serrani). Una tipologia di manifestazione, svoltasi in notturna, nella quale i partecipanti hanno dovuto sfoggiare tutte le loro capacità e soprattutto abilità nell’avere a che fare con il superamento di alcune difficoltà: la pedana, lo slalom, le balle di paglia, le gomme, la scala, la piramide, l’arco, le tavole da ciclocross, la presa della borraccia e i bancali, in un tragitto di lunghezza variabile tra i 50 e i 200 metri.

Sotto l’occhio attento del docente e tecnico istruttore FCI Daniele Cervellini, tra grandi e piccoli sono state effettuate delle suddivisioni in fasce: la prima per i giovanissimi promozionali e G6 che sono stati tutti premiati, la seconda tra i 13 e i 16 anni con il podio occupato simbolicamente da Brian Ceccarelli (Olimpia Valdarnese), Manuel Figuretti (Superbike Bravi Platforms Team) e Riccardo Cervellini (Superbike Bravi Platforms Team), mentre la terza, dai 17 anni in su, ha visto alla ribalta Andrea Pirazzoli (Team Cingolani), Gabriele Torcianti (Bici Adventure Team) e Alex Lupato (Team Cingolani).

Una prova particolarmente spettacolare, a scopo promozionale per l’occasione, nell’intento di trarre qualche indicazione ed elemento di interesse per fare propaganda di questo nuovo format di gara di abilità mista a tecnica.