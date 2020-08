A Venarotta ad Ascoli laboratori artistici per bambini

“L’officina Narrante”. Laboratori e percorsi d’arte per bimbi e ragazzi con Cristiana Castelli al parco comunale di Venarotta. Dal 7 agosto al 2 settembre dalle 16 alle 19, mercoledì e venerdì.

Un nuovo modo di interpretare e narrare, giocando: questo è quello che propone l’associazione PIANETA GENITORI di Venarotta in continuazione al progetto M.I.A.(Memoria,Identità, Ambiente). Una serie di laboratori diretti dalla regia di una effervescente Cristiana Castelli si svolgerà al parco comunale di Venarotta nei mercoledì e venerdì dal 7 agosto al 2 settembre, dalle 16 alle 19 e diviso per fascia d’età, tutto nel rispetto delle norme no-Covid. “L’OFFICINA NARRANTE” è il gioco fra scena e realtà”.

I laboratori saranno per bimbi e ragazzi con fascia d’età dai 6 ai 13 anni. Una serie di incontri, laboratori e percorsi d’arte interpretativa con proposte di racconti che sensibilizzino i bimbi su temi importanti per la loro crescita e formazione umana (fascia 6-10anni) che verranno poi approfonditi avviandoli poi al gioco scenico e d’improvvisazione (fascia 11-13). “….perché di mettersi nei panni degli altri è un esercizio che può farci diventare membri di una società migliore”. (E.Giordano) Il laboratorio è gratuito. Per info: 3465886922