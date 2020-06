A14, maxi incidente ieri nell’anconetano: un ferito

Incidente con protagonisti alcuni camion ed autoarticolati in autostrada A14 ieri .

Tamponamento tra mezzi pesanti sull’autostrada A14 al km 232 tra i caselli di Ancona sud e Loreto: verso le 13.15, per cause in fase di accertamento un autocarro ha tamponato un’altro veicolo pesante. Sul posto la Squadra di Ancona di vigili del fuoco con un’autobotte, un mezzo 4×4 e l’Autogrù, coadiuvata dalla squadra di Osimo con un’altra autobotte: i pompieri hanno collaborato con i sanitari del 118 per estrarre uno degli autisti, rimasto incastrato nella cabina.

Un’eliambulanza ha trasportato il ferito all’ospedale di Torrette (Ancona). La polizia stradale è intervenuta rapidamente effettuando i rilievi del caso.