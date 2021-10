Abbonamenti per la Del Monte® Supercoppa 2021

Da sabato scorso numerosi fan del volley si sono presentati al botteghino dell’Eurosuole Forum per acquistare gli abbonamenti alla due giorni di Del Monte® Supercoppa Italiana 2021, in programma nella casa dei Campioni d’Italia sabato 23 e domenica 24 ottobre. Una fila resa ancora più nutrita dai tifosi biancorossi a caccia dell’abbonamento ai match interni della Cucine Lube e ai ticket per l’esordio casalingo di capitan Juantorena e compagni, in calendario domenica 17 ottobre alle 15.30 contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza per il 2° turno di andata della massima serie.

A.S. Volley Lube annuncia che giovedì 14 ottobre, alle ore 17, prenderà il via la prevendita online nel circuito Vivaticket per l’abbonamento alla Supercoppa (biglietto unico per semifinali e finale).

Programma della Supercoppa

Le Semifinali di sabato 23 ottobre vedranno abbinate le squadre per ranking: Civitanova e Monza nella prima gara, mentre la seconda sfida per l’accesso alla finale di domenica troverà opposte Perugia e Trento.

Sabato 23 ottobre 2021, ore 15.15

Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza

Diretta RAI Sport

Diretta volleyballworld.tv

Sabato 23 ottobre 2021, ore 18

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino

Diretta RAI Sport

Diretta volleyballworld.tv

Domenica 24 ottobre 2021, ore 16

FINALE

Diretta RAI 2

Diretta volleyballworld.tv

Prevendita Vivaticket online e punti vendita

Servizio già attivo per Lube – Gas Sales di campionato e al via giovedì alle 17 per gli abbonamenti alla Supercoppa. Due le modalità: acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi acquista il biglietto online, inoltre, potrà stamparlo e recarsi direttamente ai varchi di ingresso senza dover passare dal botteghino.

Orari biglietteria Eurosuole Forum

Apertura dal lunedì al venerdì con orario 16-19, sabato 10-13, giorno della gara 10-12. Al botteghino sono acquistabili il biglietto unico per la due giorni di Supercoppa, i biglietti per Civitanova – Piacenza e gli abbonamenti per i match interni della Lube. Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti o consultare il sito web lubevolley.it.

Green Pass e mascherine

L’accesso all’impianto sarà consentito solo ai possessori di Green Pass dotati di mascherina (da indossare per tutto l’evento). All’ingresso del palas sarà verificata la regolarità dei certificati.

ABBONAMENTO SUPERCOPPA VALIDO PER ENTRAMBE LE GIORNATE

PREMIUM (settore B): centralissimo dietro alle panchine. 80 euro

GOLD (settori A – C): laterali dietro alle panchine. 60 euro

TRIBUNA (settori G – H -I): dietro al primo arbitro. 50 euro

GRADINATA: 40 euro, ridotto 35 euro*

*Prezzo ridotto: riservato a Under 14 e Over 65 (gradinata)

PREZZI BIGLIETTI PER CIVITANOVA – PIACENZA

PREMIUM (settore B): 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C): Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 32 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I): 30 Euro Intero, 24 Euro Ridotto*

GRADINATA: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

*Prezzo ridotto: riservato a Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)

ABBONAMENTO CUCINE LUBE CIVITANOVA

Valido per i match interni di SuperLega (Regular Season e Play Off), CEV Champions League (Gironi e Play Off) e Coppa Italia.

VIP (settore B): centralissimo dietro alle panchine. Parcheggio con accesso riservato. 800 euro prezzo unico

PREMIUM (settori B): centralissimo dietro alle panchine. 600 euro intero e 480 euro ridotto*

GOLD (settori A – C): laterali dietro alle panchine. 400 euro intero e 320 euro ridotto*

TRIBUNA (settori G – H -I): dietro al primo arbitro: 350 Euro intero e 280 euro ridotto*

GRADINATA: le varie gradinate 250 euro intero e 200 euro ridotto*

GRADINATA LNC (settore E riservato a “Lube nel Cuore”): nella parte centrale del lato corto del campo in zona ingresso: 200 euro intero e 160 euro ridotto*

*Prezzo ridotto: riservato a Under 18 e Over 65