ABIS Biliardo – 1° Torneo S. Maria dell’ARZILLA

Si è concluso il 1° Torneo S.Maria dell’Arzilla gara a Coppie di 2/3 cat. organizzato dal Circolo Santa Maria dell’Arzilla in collaborazione con ABIS Rimini-Pesaro. Ogni partita si vinceva giungendo ai punti 70. Per partecipare alla fase finale occorreva vincere 3 partite durante le selezioni che si sono svolte nei giorni 15-16-17 novembre. Quindi le coppie finaliste si sono affrontate lunedì 22 novembre nel Circolo del piccolo borgo pesarese. Ne sono usciti vincitori Maurizio Menegon e Simone Ercolani coppia proveniente da due G.S. riminesi, Bar Euro e Bar Incontro. Hanno battuto in finale i pesaresi Claudio Donati e Luigi Dell’Onte (Borgo S.Maria PU). Menegon-Ercolani avevano superato in semifinale Andrea Ceccolini-Francesco Mazzoli ( Bar Euro RN), mentre Donati-Dell’Onte avevano prevalso su Cristian Lenti-Gianluca Ghinelli (Euro RN). Nel Quarto di finale Menegon-Ercolani si erano imposti su Loris Fiorelli-Mirco Ceccaroli , unica coppia finalista portacolori del Circolo Arzilla ospitante la gara.

Loading...