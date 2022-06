Accademia56 di Ancona: tre giorni di stage con Natalino Balasso

Perché ridiamo e cosa ci fa ridere? A queste domande cercherà di rispondere lo stage “La macchina comica – Analisi pseudoscientifica della risata e portata psicologica dei meccanismi comici” ideato dall’attore, comico e scrittore Natalino Balasso che venerdì 3 giugno arriva all’Accademia56 di Ancona per una tre giorni rivolta ad appassionati di recitazione, studenti e attori.

I meccanismi della risata analizzati durante lo stage riguardano il teatro, il cinema e la scrittura, ma la loro portata interessa soprattutto chi si esibisce sul palco. Durante lo stage saranno utilizzati due saggi di psicologia: “Il motto di spirito” di Sigmund Freud e “Il riso” di Henri Bergson: due testi di inizio Novecento che riflettono sulla natura del riso e che secondo Balasso sono due strumenti base necessari per comprendere l’epifania della risata.

Nel corso dello stage verranno analizzati un paio di meccanismi comici e si prenderà spunto anche da esempi proposti dai partecipanti. Fino a domenica saranno inoltre visionati alcuni filmati esemplificativi, messi a punto i testi comici creati ad hoc dai partecipanti e ideate delle messe in scena dei meccanismi comici analizzati.

STAGE LA MACCHINA COMICA

Venerdì 3 giugno: cena con i partecipanti

Sabato 4 giugno: dalle 10.00 al pomeriggio con pausa pranzo

Domenica 3 giugno: 10:30-13:00

L’Accademia56 si trova in via Tombesi 8. Per informazioni, visitare il sito: https://accademia56.it oppure telefonare allo 071.9988406 – messaggio whatsapp 392.7704328 – mail [email protected]