“Accelera con Amazon”, workshop online gratuito. Carloni: “Già disponibile la vetrina Marche”

Cogliere le opportunità di vendita offerte dalla rete, usufruendo del canale Amazon con cui la Regione Marche ha recentemente siglato un’intesa. È l’obiettivo del workshop on line gratuito, previa registrazione, che verrà organizzato nella mattinata di giovedì 9 dicembre, a partire dalle ore 11.00 e rivolto a tutte le imprese marchigiane artigianali, commerciali e imprenditoriali. Promosso dal team di “Accelera con Amazon”, l’incontro servirà ad acquisire conoscenze e competenze dell’e-commerce offerte dalla piattaforma.

“L’accordo sottoscritto con Amazon punta sostenere, in primo luogo, le piccole e medie imprese che intendono avviare o consolidare un’attività online, partendo da un’attività di promozione e formazione digitale – evidenzia il vicepresidente Mirco Carloni, assessore alle Attività produttive – Le Marche trovano già spazio all’interno della vetrina Amazon Made in Italy. Le nostre tipicità hanno tutte le caratteristiche qualitative per primeggiare anche nel commercio elettronico. Sono già un centinaio le attività che fanno parte della vetrina. Il nostro intendimento è quello di allargare questo canale di vendita al maggior numero di imprenditori possibili che sappiano valorizzare le potenzialità della rete, partendo dalla vetrina già dedicate alle imprese marchigiane”.

Durante il workshop sarà possibile formulare domande e ricevere risposte immediate via chat da parte del team Amazon. Il link di partecipazione è il seguente, previa iscrizione:

https://attendee.gotowebinar.com/register/9115909487894647823?source=marche