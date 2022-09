Acquaroli alla cerimonia di avvicendamento nel Comando Legioni Carabinieri Marche

Questa mattina il presidente Francesco Acquaroli ha partecipato alla cerimonia di avvicendamento nel Comando della Legione Carabinieri Marche che si è svolta ad Ancona, nella Caserma Burocchi.

“Dopo due anni il generale di Brigata, Fabiano Salticchioli, lascia il comando al generale di Brigata Salvatore Cagnazzo, a cui va il nostro benvenuto e l’augurio di buon lavoro nelle Marche – ha dichiarato il presidente Acquaroli – Al generale Salticchioli voglio esprimere profonda stima e gratitudine per il lavoro svolto in questo periodo, e mio sincero ringraziamento per la proficua collaborazione nella gestione di fasi dedicate, condivise negli ultimi due anni, e per l’alto senso delle istituzioni e la professionalità dimostrate in ogni momento”.