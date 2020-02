Ad Ancona un convegno sulle gare ciclistiche

Ad Ancona il convegno di approfondimento “I due volti della Sicurezza nell’organizzazione delle gare ciclistiche”

Ancora la sicurezza stradale tema dominante e al centro d’interesse in un convegno appositamente organizzato per oggi 15 febbraio a Varano di Ancona presso la sede del Coni Marche nella Sala Convegni Terzo Censi.

Con inizio alle 15:30, l’incontro è stato fortemente voluto dal Comitato Regionale Federciclismo Marche presieduto da Lino Secchi in collaborazione con l’ANCI Marche (acronimo di Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e ha visto il coinvolgimento in qualità di relatori di Roberto Sgalla (presidente della Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza), Maurizio Mangialardi (sindaco di Senigallia e presidente dell’ANCI Marche), Flavio Brunaccioni (comandante Polizia Locale di Senigallia), Francesco Cipriano (dirigente della sezione Polizia Stradale di Ancona), Clemente Di Nuzzo (vice prefetto vicario Prefettura di Ancona) e Marco Belardinelli (in rappresentanza degli organizzatori di eventi ciclistici).

Un convegno-approfondimento aperto agli organizzatori di gare, ai dirigenti e ai direttori sportivi delle società ciclistiche, ai direttori di corsa, ai giudici di gara, alle scorte tecniche/motostaffette, agli addetti ai servizi di radio corsa.