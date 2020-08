Ad Ascoli Piceno torna l’International Piceno Sprint Cup

Venerdì 7 e sabato 8 agosto ad Ascoli Piceno il grande ciclismo internazionale su pista in memoria del cavalier Alfonso Ceci

La macchina organizzativa dell’International Piceno Sprint Cup-Memorial Cav.Alfonso Ceci si è rimessa subito in moto per far si che la quarta edizione in programma tra venerdì 7 e sabato 8 agosto, presso il velodromo Monticelli ad Ascoli Piceno, sia ancora un evento degno di nota e di primissimo livello.

Dopo il grande consenso ottenuto nelle tre precedenti edizioni, a coordinare dal punto vista tecnico e logistico i preparativi ci sarà in prima linea il Team Ceci Dreambike-Piceno Cycling Team con la regia di Claudio Ceci, affiancato dai suoi validi ed instancabili collaboratori in seno al Centro Pista Ascoli (Giuliana Ciannavei, Massimo Gemellesi, Elpidio Seghetti, Paolo Ciciani, Antonio Marucci, Giovanni Pizzingrilli, Davide Ceci, Nadia Ceci, Serafino Salvi, Cesare Girardi e Graziella Ciannavei).

Una due-giorni orfana dallo scorso anno del suo grande ed illustre “pioniere” Alfonso Ceci che, a partire dagli anni settanta, si adoperò affinchè nascesse ad Ascoli Piceno un velodromo che potesse dare la possibilità a tanti ragazzi di cogliere traguardi nazionali ed internazionali per poi portare avanti la gestione del Centro Pista Ascoli riconosciuto da tutti come una vera e propria scuola di settore.

Fu proprio Alfonso Ceci ad avviare i nipoti Luca, Francesco e Davide ad una carriera gloriosa in pista tra titoli italiani, europei, mondiali e prove di coppe del mondo sotto la spinta del figlio Claudio che è a capo del Team Ceci Dreambike-Piceno Cycling Team, squadra dedita solo e soltanto al ciclismo su pista che annovera quest’anno Francesco Ceci (strabiliante la sua performance lo scorso anno proprio nel velodromo ascolano ottenendo il tempo stratosferico di 1’05”773 nel chilometro da fermo), Dario Zampedri (nuovo record del mondo master sui 200 metri nell’agosto 2019 in Messico ad Aguascalientes con il tempo di 9″941 alia media di 72,427 km/h), Cristian Berardi e la rivelazione Daniele Napolitano, uno juniores di primo anno che ha fatto vedere il meglio di sé recentemente a San Giovanni al Natisone totalizzando 10”9 nei 200 metri.

Nonostante le difficoltà organizzative e logistiche dovute anche alle normative anti-contagio attualmente in vigore, l’International Piceno Sprint Cup si presenta con tutte le migliori credenziali in ambito tecnico con la titolazione a classe 1 nel calendario dell’Unione Ciclistica Internazionale con la partecipazione aperta a club e squadre nazionali europee ed extraeuropee sia uomini che donne.

Tra venerdì 7 e sabato 8 agosto sono in programma tutte le specialità olimpiche e iridate individuali sia “veloci” che “endurance” (sprint, keirin, corsa a punti, scratch e inseguimento) con una finestra aperta alle categorie giovanili esordienti ed allievi (200 metri, scratch ed eliminazione).