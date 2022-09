Ad Ascoli Piceno un nuovo corso gratuito di autodifesa

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di autodifesa per donne che si svolgerà, presso la palestra Yuki Club ad Ascoli Piceno in via delle azalee, dal 3 al 31 ottobre 2022.

L’iniziativa è realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps col sostegno di Coop Alleanza 3.0 e Banca del Piceno ed in collaborazione con Ares Evolution.

Il corso si svolgerà ogni lunedì dalle 19 alle 20, la partecipazione è gratuita e possono iscriversi donne di ogni età fino ad un massimo di 20 persone.

Il corso intende fornire alle donne elementi pratici per difendersi in caso di aggressione.

Si tratta del ventiseiesimo corso di autodifesa organizzato, a partire dal 2017, dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps. In totale finora i corsi hanno coinvolti più di 500 persone con quasi 200 ore di lezione effettuate nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro/Urbino.

Per informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere al numero 3442229927.