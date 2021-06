Ad Ascoli un percorso tra le torri medievali domenica 27 giugno con partenza alle 9,30 da Piazza Sant’Agostino con la guida turistica Valeria Nicu.

Ad Ascoli un percorso tra le torri medievali nel centro storico.

Domenica 27 giugno, con partenza alle 9,30 da Piazza Sant’Agostino, si svolgerà l’iniziativa “Le torri medievali ad Ascoli”.

Si tratta di un percorso culturale/turistico nel centro storico della città delle cento torri predisposto dalla guida turistica Valeria Nicu ed organizzato da Delta Odv, U.S. Acli Marche APS e Comune di Ascoli Piceno, assessorato al commercio, rilancio del centro storico e sport.

Il percorso del tour culturale prevede il transito oltre che in Piazza Sant’Agostino anche in Piazza del Popolo, in Piazza Arringo, in Piazza Roma, in via Cairoli ed in Piazza Ventidio Basso.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata ad altra data.

La prenotazione è obbligatoria e dovrà avvenire entro venerdì 25 giugno con un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa.

Saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19.

L’utilizzo della mascherina ed il distanziamento saranno obbligatori.