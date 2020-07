Ad Offida la manifestazione enogastronomica Chef in Cantina

Al via ad Offida “Chef in Cantina”, il 15 luglio e poi il 5 e il 19 agosto.

OFFIDA – Gli chef del borgo offidano realizzeranno le loro prelibatezze nelle cantine della città del vino. Il prossimo 15 luglio è fissato il primo appuntamento con una delle novità dell’estate offidana 2020: Chef in Cantina.

“Il nostro è un territorio dalla forte vocazione enogastronomica”- commenta l’assessore al Turismo Cristina Capriotti – “e abbiamo scelto di ripartire per promuovere lo sviluppo economico locale e nazionale proprio dal Cibo e dal turismo enogastronomico, un binomio considerato da sempre vincente. In special modo per il borgo di Offida, dove le bellezze del territorio si accompagnano alle delizie del gusto. Vogliamo cosi anche dare un aiuto alle cantine che avranno la possibilità di fare promozione dei loro vini ai turisti che sceglieranno Chef in cantina”.

La manifestazione nasce grazie alla collaborazione dei Ristoratori Aro di Offida con le aziende vitivinicole del territorio, e coinvolgerà anche le strutture simbolo di Offida alle quali si potrà accedere a scelta con ingresso gratuito fino alle ore 20: sarà così possibile visitare il Teatro Serpente Aureo e la suggestiva Santa Maria della Rocca.

“Territorio, vigne, eccellenze produttive, bellezze storico architettoniche, estro e tradizione culinaria – conclude il Sindaco Luigi Massa – sono i fattori di un successo che continuiamo a valorizzare come nostri brand peculiari e distintivi, li abbiamo messi a sistema per questa iniziativa”.

Gli appuntamenti si replicheranno anche ad agosto: il 5 e 19 infatti gli chef torneranno nelle cantine offidane.

Per info e prenotazioni contattare le attività di ristorazione aderenti.