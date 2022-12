Adriatico Cross Tour e Campionato Regionale FCI Marche a Montegranaro

Per la quarta volta in cinque anni, il Ciclocross a Montegranaro ha tenuto banco e polarizzato le attenzioni del circuito Adriatico Cross Tour con un buon successo di partecipazione da tutte le regioni del Centro (Marche, Abruzzo, Umbria, Emilia Romagna e Toscana) e del Sud Italia (Basilicata, Puglia e Campania).

Ripagati pienamente gli sforzi del Cycling Project MGN nell’allestire questa manifestazione (valevole per il campionato regionale FCI Marche sia agonisti che amatori) presso la Polisportiva la Croce nella città veregrense, offendo il miglior spettacolo con il fango e le impegnative contropendenze che hanno appesantito le gambe agli oltre 200 atleti in gara su un percorso stile Belgio.

Tra gli agonisti, si sono messi ottimamente in luce Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Leonardo Alesi (Progetto Ciclismo Piceno), Giulio Vitali (Gruppo Sportivo Pianello), Davide Sdruccioli (Alma Juventus Fano) e Alessandro Senesi (Pedale Chiaravallese) tra i G6 uomini, Chiara Moriconi (Gruppo Ciclistico Matelica), Viola Muccioli (Velo Club Cattolica) e Caterina Vignoni (Recanati Bike Team) tra le G6 donne, il campione italiano Filippo Cingolani (Team Cingolani), Tommaso Cingolani (Team Cingolani), Andrea Gabriele Alessiani (Pedale Rossoblu Picenum), Cristian Vargas (Velo Club Cattolica) e Giorgio Bramini Goretti (Gubbio Ciclismo Mocaiana) tra gli esordienti secondo anno uomini, Vivian Micheloni (Bicifestival) tra le esordienti secondo anno donne, Francesco Cornacchini (UC Città di Castello), Nicolò Grini (Bici Adventure Team), Giacomo Serangeli (UC Foligno), Filippo Modesti (Bici Adventure Team) e Lorenzo Scocciolini (UC Foligno) tra gli allievi uomini, Alice Pascucci (Team Bramati Trinx), Elisa Corradetti (Zhiraf Marche) e Angelica Brucoli (Avis Bike Ruvo) tra le allieve donne, Federico Bartolini (Bici Adventure Team), Teodoro Torresi (Bici Adventure Team), Pietro Tintoni (AWC Event), Luca Mariucci (UC Città di Castello) e Luca Fraticelli (Sidermec F.lli Vitali-Fano) tra gli juniores, Claudia Massaccesi (Bici Adventure Team), Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce), Myrtò Mangiaterra (Team Cingolani), Giulia Giorgio (Bicifestival) e Aurora Immacolata Falabella (Ciclo Team Valnoce) tra le donne open, Lorenzo Cionna (Team Cingolani), Pietro Pavoni (Team Co.Bo Pavoni), Alessio Agostinelli (KTM Protek), Matteo Gambuti (Calzaturieri Montegranaro-Marini Silvano) e Gabriele Torcianti tra gli open uomini.

Obiettivo podio raggiunto nelle fasce amatoriali per Sara Grifi (GC Capodarco-Comunita’ di Capodarco) e Mery Guerrini (Team Co.Bo Pavoni) tra le donne master, Ludovico Basso (Abitacolo Sport Club) tra gli élite sport, Samuele Agostinelli (Passatempo Cycling Team), Antonio Macculi (Team Cingolani) e Rino Gasparrini (Diamond Team) tra i master 1, Mirko Marcucci (Vivo MG.K Vis Dal Colle), Lucio Griccini (GC Capodarco) e Luca Pasqualini (Team Cingolani) tra i master 2, Emanuele Serrani (Pedale Aguglianese), Gianluca Censi (Abitacolo Sport Club) e Andrea Pasquarella (Team Co.Bo Pavoni) tra i master 3, Paolo Pavoni (Team Co.Bo. Pavoni), Alessandro Diletti (Casteltrosino Superbike) e Donato Capitaneo (Team Preview Sei Sport) tra i master 4, Alberto Laloni (Abitacolo Sport Club), Luca Agostinelli (UC Petrignano) e Michele Salza (Team Co.Bo Pavoni) tra i master 5, il campione italiano Biagio Palmisano (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano), Paolo Sorichetti (Passatempo Cycling Team) e Luca Michettoni (Abitacolo Sport Club) tra i master 6, Alessio Olivi (Team Cingolani), Carlo Tudico (Pro Life Racing Team) e Rosario Pecci (Abitacolo Sport Club) tra i master 7, Graziano Malatesta (Team Go Fast), Adamo Re (Bike Racing Team) e Maurizio Campanari (Passatempo Cycling Team) tra i master 8.

Gaetano Gismondi, assessore allo sport di Montegranaro: “Il ciclocross ha offerto un magnifico colpo d’occhio nel tempio del calcio, del baseball, del rugby e anche del basket dove sorgerà a breve un palazzetto. È un percorso meraviglioso perché da un punto di vista tecnico ha delle delle finezze eccezionali. Grazie a Sauro D’Ambrosio e a Stefano Vitellozzi che si rimboccano le maniche annualmente per organizzare al meglio questo evento che è patrocinato dalla nostra amministrazione comunale ed inserito nel cartellone degli eventi natalizi cittadini”.

Massimo Romanelli, vice presidente regionale vicario FCI Marche: “Percorso e location degni di un campionato regionale che hanno messo in risalto le doti tecniche necessarie per praticare al meglio questa disciplina invernale. È il giusto premio all’organizzazione messa in campo da Sauro D’Ambrosio e Stefano Vitellozzi che ha dato segno di essere all’altezza negli ultimi anni così come, allo stato attuale, tutto il circuito dell’Adriatico Cross Tour”.

Marco Lelli, presidente del comitato provinciale FCI Ascoli Piceno-Fermo: “Una bellissima manifestazione in una location straordinaria che è diventata una classica del calendario ciclocross di fine stagione per il nostro comitato provinciale. Questa gara fa parte dell’Adriatico Cross Tour, circuito che continua a fare grossi numeri. Chi ha creduto in questo progetto, ha avuto sicuramente ragione perché questo circuito incentiva i giovani a partecipare sempre di più”.

Sauro D’Ambrosio e Stefano Vitellozzi, organizzatori per conto di Cycling Project MGN: “Il sole ci ha premiato dopo tanta pioggia caduta il giorno della vigilia. Un ringraziamento all’amministrazione comunale di Montegranaro, agli sponsor, alla nostra madrina Gioia Bartali e al comitato regionale FCI Marche che ci ha premiato con l’assegnazione del campionato regionale. La nostra soddisfazione più grande è stata quella di ricevere tanti complimenti sul percorso da parte di tutti, la logistica è adatta per un evento nazionale ma, per arrivare a ciò, ci vuole la collaborazione di tanti”.

I CAMPIONI REGIONALI CICLOCROSS FCI MARCHE 2022-2023

Esordienti secondo anno uomini: Filippo Cingolani (Team Cingolani)

Allievi uomini primo anno: Alessandro Bordo (DMT Racing by Marconi)

Allievi uomini secondo anno: Nicolò Grini (Bici Adventure Team)

Allieve donne: Elisa Corradetti (Zhiraf Marche)

Juniores uomini: Federico Bartolini (Bici Adventure Team)

Juniores donne: Claudia Massaccesi (Bici Adventure Team)

Under 23: Gabriele Torcianti (Bici Adventure Team)

Elite: Lorenzo Cionna (Team Cingolani)

Master donna: Sara Grifi (GC Capodarco)

Elite Sport: Ludovico Basso (Abitacolo Sport Club)

Master 1: Samuele Agostinelli (Passatempo Cycling Team)

Master 2: Lucio Griccini (GC Capodarco)

Master 3: Emanuele Serrani (Pedale Aguglianese)

Master 4: Paolo Pavoni (Team Co.Bo. Pavoni)

Master 5: Alberto Laloni (Abitacolo Sport Club)

Master 6: Paolo Sorichetti (Passatempo Cycling Team)

Master 7: Alessio Olivi (Team Cingolani)

Master 8: Adamo Re (Bike Racing Team)

COPERTURA TELEVISIVA

Mercoledì 14 dicembre alle 21:00 su RTM (canale 99 digitale terrestre nelle Marche) in onda la sintesi all’interno della rubrica ciclistica A Ruota Libera e in replica giovedì 15 dicembre alle 14:15 con il commento di Roberto Cicchinè. Servizio disponibile a breve anche sul canale Youtube di A Ruota Libera al link https://www.youtube.com/@aruotalibera2307/videos

Classifiche complete su Endu a questo link https://www.endu.net/it/events/trofeo-citta-di-montegranaro/results