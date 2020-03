Aggiudicati i lavori di illuminazione ITI Waterfront

E’ stato aggiudicato provvisoriamente il lotto dei lavori della nuova illuminazione del fronte mare di Ancona, ambito urbano, nell’ambito della strategia di sviluppo sostenibile I.T.I. Waterfront di Ancona 3.0, con ribasso del 27,985% sull’importo soggetto a ribasso, pari a 1 milione 373.000 euro circa circa. . La nuova illuminazione si snoderà da Porta Pia attraverso via XXIX settembre, via della Loggia e fino al Lungomare Vanvitelli e interesserà anche parte del centro storico, dalla cattedrale di san Ciriaco, allo scalone san Francesco risalendo per via Pizzecolli. Sarà articolata con pali illuminanti nel lungomare e con pesate nel percorso del centro storico. Il progetto prevede l’affiancamento della illuminazione pubblica a quella monumentale per favorire una visione unitaria





