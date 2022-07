Aggressione con pugni ad Ancona, indagini per trovare i colpevoli

Nella notte del 09 luglio la sala operativa è stata allertata da un uomo che dichiarava di aver subito un’aggressione in strada.

Il segnalante, con a carico diversi precedenti penali, ha riferito agli operatori di polizia intervenuti sul posto che, mentre sostava a bordo del suo furgone in via Martiri della Resistenza, veniva avvicinato da uno scooter con a bordo due uomini e insultato per motivi legati alla circolazione stradale. La discussione degenerava in una aggressione fisica nei confronti del segnalante il quale veniva colpito con diversi pugni al volto e tirato con forza fuori dal mezzo. Gli aggressori risalivano poi a bordo dello scooter e si davano alla fuga. Indagini in corso per identificare i colpevoli.