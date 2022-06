Si è conclusa con la convalida dei duplici arresti operati dalle Volanti nei confronti del cittadino italiano, nato a Jesi, ma residente ad Ancona, che sabato aveva aggredito un coetaneo messicano, davanti alla farmacia di via Torresi.

Il soggetto, che aveva provocato all’aggredito, diverse lesioni, tra cui ferite al volto, con prognosi di trenta giorni e che era stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza, salvo poi evadere anche da questi per andare a mangiare il sushi, è stato sottoposto all’obbligo di firma presso la stazione dei CC competente per territorio. Si rammenta che per questi fatti la parte offesa ha sporto regolare denuncia presso gli Uffici della Questura. Il Questore di Ancona, tramite la Divisione Anticrimine, sta valutando la misura di prevenzione più idonea a reprimere le condotte antisociali e pericolose dell’aggressore, già gravato da pregiudizi di polizia e reati contro il patrimonio e la persona, al fine di impedire la reiterazione degli eventi e salvaguardare la sicurezza pubblica.