Al Cinema Gabbiano di Senigallia il film Mindemic

Appuntamento speciale lunedì 19 dicembre al Cinema Gabbiano di Senigallia, dove alle ore 21:15 sarà presentato il film Mindemic (Opera Zero) con la presenza in sala del regista Giovanni Basso e dell’attore protagonista Giorgio Colangeli.

“Qualcosa che turba la mente e vi rimane dentro per un tempo illimitato”: è questa la definizione scelta dal suo autore per un’opera prima caratterizzata dal fatto di essere stata girata interamente in 4K avvalendosi di un telefono iPhone 8+ a cui è stata montata una lente anamorfica americana adattata al sensore mobile.

Mindemic è la storia di Nino, regista settantenne ormai sul viale del tramonto, che nel tentativo di scrivere il suo nuovo film si perde in un delirio artistico e personale. I ricordi e i personaggi di una vita finiranno per mescolarsi a quelli della storia che vuole raccontare, generando in lui un cortocircuito in cui sarà sempre più difficile distinguere tra verità e finzione.

Il film è stato scritto e girato durante la pandemia, traendo ispirazione da tutte quelle settimane d’isolamento in cui la mente aveva la necessità di vagare per spazi e mondi alternativi a quelli che tutti stavamo vivendo.

Giovanni Basso, che in sala introdurrà il film, così lo presenta nelle note di regia: “Ho scritto questa storia con l’idea di portare sul grande schermo un personaggio estremo, unico, che potesse racchiudere in sé tutte le preoccupazioni, i deliri, le paure, le angosce di un presente e un futuro incerti. Da questa spinta creativa è nata l’idea del film, che non è altro che una metafora sull’arte e sulla vita, sulla volontà di noi tutti di poter creare, di sentirci liberi e vivi, compresi in un mondo ostico e difficile, a noi tutti spesso avverso. Ho sviluppato il personaggio di Nino pensando a un solo attore, Giorgio Colangeli, cui ho inviato la sceneggiatura temendo fosse rifiutata. Dopo neanche 24 ore Giorgio mi ha telefonato dicendo che voleva fare il film. Mindemic (Opera Zero) è nato quel giorno”.

Il regista Giovanni Basso e l’attore Giorgio Colangeli si tratterranno naturalmente in sala dopo la proiezione per discutere con il pubblico della loro opera, rispondendo a dubbi e osservazioni degli spettatori. Un altro appuntamento da non perdere, dunque, per tutti gli appassionati cinefili del Gabbiano.

Trailer: https://youtu.be/vjDIFtay_ac

