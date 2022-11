Al Cinema Gabbiano film a sorpresa domenica 20 all’alba

Manca poco al nuovo appuntamento all’alba per gli appassionati di cinema. Il regista e il distributore ci hanno tenuto a mandare un messaggio personalizzato al pubblico del Cinema Gabbiano.

Sono già tante le prenotazioni ricevute. Domenica 20 novembre alle ore 06.00 del mattino al Cinema Gabbiano verrà infatti nuovamente proposto lo spettacolo con colazione per tutti al termine della proiezione! La colazione sarà servita all’interno della sala.

Come già anticipato, il film proposto sarà una prima visione italiana presentata all’ultimo festival di Venezia e saranno presenti in sala il regista e il distributore per introdurre il film!

“È un po’ strano parlare di questa proiezione al cinema Gabbiano – ci dicono il regista e il distributore – perché è segreta e non possiamo nemmeno dire chi siamo… però, dopo aver fatto vari festival internazionali ci siamo detti: la cosa più importante per proporre il film in Italia è incontrare un pubblico vero, andando in quelle situazioni in cui i cinema e gli spettatori amano davvero i film. Non vogliamo andare nei grandi multiplex ma incontrare le persone autentiche e cosa c’è di più autentico di chi si sveglia prestissimo per vedere un film alle 6 di mattina con colazione al cinema e prima di andare al lavoro o fare un giro al mercato o tornare a casa in famiglia? È una cosa meravigliosa e, in qualche modo, pensiamo che sia bellissimo farne parte, anche se solo per una mattina e a Senigallia. Ci vediamo al Gabbiano”.

Ricordiamo che il biglietto per assistere allo spettacolo costerà solo 5 euro e comprenderà anche la colazione a seguire.

Per l’evento è consigliato prenotarsi attraverso questo link: https://bit.ly/3sZ8iw5 oppure sul www.cinemagabbiano.it .

—

Cinema Gabbiano

Via Maierini 2, Senigallia (AN)

Tel. 071.65375

[email protected]

www.cinemagabbiano.it

Facebook: Cinema Gabbiano Senigallia

Instagram: cinemagabbiano