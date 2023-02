Al Cinema Gabbiano “Il cerchio” con la regista Sophie Chiarello in sala

Ancora una serata speciale al Cinema Gabbiano, che giovedì prossimo, 2 marzo, ospiterà in sala la regista Sophie Chiarello per presentare al pubblico il suo ultimo lavoro, dal titolo Il Cerchio, presentato in concorso ad Alice nella Città, sezione del Festival del Cinema di Roma 2022 (dove ha ottenuto la Menzione speciale della Giuria, e che ha partecipato in concorso al Trieste Film Festival 2023.

Selezionato tra i 10 documentari nominati per il David di Donatello 2023, Il Cerchio è stato realizzato negli anni dal 2015 al 2020 presso la scuola “Istituto Comprensivo Daniele Manin” di Roma con i bambini della sezione B e la maestra Francesca Tortora.

Il lungo e impegnativo lavoro effettuato da Sophie Chiarello cerca di rispondere ad alcune importanti domande riguardo ai bambini di oggi: chi sono e cosa pensano, cosa riescono a percepire del mondo degli adulti? Per farlo, la regista ha realizzato un vero e proprio esperimento sociale di grande spessore, seguendo per cinque anni con la sua telecamera gli alunni di una classe elementare. E portare il suo sguardo ad altezza di bambino, le ha consentito di catturare il loro speciale punto di vista sul mondo.

Che cos’è per i nostri figli l’amore? Quali sono le differenze tra maschi e femmine? Che cosa vuol dire diventare adulti? Chi sono i migranti? Sono solo alcune delle domande universali su cui i bambini ridono, discutono e si confrontano dalla prima alla quinta elementare, formando di volta in volta un cerchio dove insieme si relazionano, si ascoltano e scoprono qualcosa di nuovo, anche su loro stessi. Oppure semplicemente crescono, maturando la consapevolezza del mondo che li circonda, con le sue bellezze e le sue storture.

Il Cerchio non è un semplice documentario sui bambini, ma un lavoro paziente e certosino che permette, attraverso di loro, di parlare agli adulti, fornendo loro un ritratto del mondo di oggi che lascia intravedere in trasparenza la direzione verso cui stiamo andando.

Appuntamento dunque giovedì sera, 2 marzo, alle ore 21:15.

Come sempre ricordiamo a chi voglia evitare file che il biglietto è acquistabile in qualsiasi momento anche online attraverso il sito www.cinemagabbiano.it

—

Cinema Gabbiano

Via Maierini 2, Senigallia (AN)

Tel. 071.65375

[email protected]

www.cinemagabbiano.it

Facebook: Cinema Gabbiano Senigallia

Instagram: cinemagabbiano