Al Cinema Gabbiano Senigallia “Top Gun: Maverick” in Versione Originale Sottotitolata

In via del tutto eccezionale e fuori cartellone eventi, sabato 23 luglio all’Arena Gabbiano di Senigallia verrà proiettato TOP GUN: MAVERICK.

La proiezione, però, verrà proposta al pubblico in VOS (versione originale sottotitolata). Così da gustarsi al meglio le acrobazie, la storia, le vicissitudini dell’accademia più famosa del mondo e con le vere voci dei protagonisti!

Appuntamento per tutti alle ore 21.30 in arena.

Biglietti disponibili in cassa o online su www.cinemagabbiano.it

Un film che è entrato ufficialmente nella storia anche per il riscontro avuto nei cinema di tutto il mondo classificandosi, al momento, al decimo posto di tutti i tempi!

Sono passati più di trent’anni dagli eventi del primo film. Il capitano Pete “Maverick” Mitchell, leggendario pilota della US Navy, si trova nel Nevada dove, per conto della Marina, collauda aerei segreti. La sua brillante carriera gli avrebbe permesso da tempo di essere promosso ammiraglio, ma Maverick ha sempre rifiutato, dato che farlo gli avrebbe impedito di volare di nuovo.

A seguito di un incidente, mentre spinge un aereo sperimentale a velocità superiore a mach 10, viene richiamato e rimproverato dal suo superiore, il retroammiraglio Cain, il quale però gli comunica che è stato scelto per ritornare alla scuola TOP GUN, pur essendo scettico sulla riuscita dell’ufficiale, asserendo che i piloti siano una specie in via d’estinzione…

—

