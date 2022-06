Al liceo Artistico Apolloni di Fano primo e secondo premio per le rotatorie AVIS

Il 14 giugno 2022 presso la Mediateca Montanari di Fano, si è svolta – in concomitanza con la Giornata mondiale del donatore di sangue – la premiazione del concorso “Un progetto per la Rotatoria AVIS” indetto dall’omonima associazione fanese. La manifestazione, che vedeva presente il direttivo dell’organizzazione, il sindaco di Fano Massimo Seri e l’esperto di arte contemporanea Carlo Bruscia, ha presentato gli elaborati degli studenti (plastici, disegni, rendering) dei due istituti della città coinvolti ovvero il Liceo artistico Nolfi/Apolloni e il Polo 3 e ne ha poi decretato i vincitori. La nostra scuola ha partecipato con diversi progetti realizzati dagli studenti delle classi 4b e 5b Design dell’arredamento e 4c e 5c Architettura e Ambiente con la guida dei docenti Giovanni Ferri, Veronica Salomone, Laura Bertuccioli, Irene Trenta, Chiara Polverari e Roberto Vanni.

L’interessante iniziativa di collaborazione ha permesso agli studenti di relazionarsi con un tema importante come quello della donazione del sangue, che è stato prima presentato attraverso alcuni incontri con esperti dell’AVIS e poi discusso con i docenti di indirizzo in una dinamica laboratoriale aperta, in cui i ragazzi hanno lavorato sia in gruppo che singolarmente, fino a produrre ipotesi di sculture in ceramica, strutture in plastica, elementi geometrici di design in metallo o reinventando elementi di architettura con sapienti giochi di luce. Sono stati premiati i progetti REDROP di Kleha Tahiri e Marika Libertino (primo premio assoluto) e HUMAN BONDS di Giulia Rossetti e Gianluca Rossi (secondo premio ex equo) entrambi della 4b Design dell’arredamento, ma davvero tutti i progetti -come è stato sottolineato dal presidente e da tutta la commissione giudicatrice-, erano validi per idee, forme e materiali che restituivano attraverso simboli e colori, i concetti fondamentali che sono alla base del lavoro di questa associazione: solidarietà, soccorso, condivisione, responsabilità…

