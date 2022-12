Al Masetti Cinema “La timidezza delle chiome” con regista e cast in sala

Un nuovo evento speciale al Masetti Cinema. Dopo il successo alla 79a Mostra del Cinema di Venezia, venerdì 9 dicembre alle ore 21.15 si terrà una proiezione speciale di “La timidezza delle chiome” alla presenza della regista Valentina Bertani, dei protagonisti e del cast del film.

Quando la scuola finisce e comincia l’età adulta, Benjamin e Joshua Israel, due gemelli omozigoti di origine ebraica, iniziano a sentirsi oppressi. Mentre amici e compagni di classe pianificano una nuova vita, loro non riescono a immaginare il futuro. Avere vent’anni e un naturale carisma unito a una buona dose di spavalderia non basta se hai una disabilità intellettiva e il mondo in cui vivi non sembra essere fatto per accoglierti. Sentendosi esclusi, Benjamin e Joshua si confrontano con i limiti imposti dagli altri senza avere paura di sbatterci contro. Joshua desidera fare sesso per la prima volta, mentre Benjamin insegue l’utopia di un amore. Anche se i due entrano spesso in conflitto tra loro, il loro legame è impossibile da sciogliere. Impareranno presto che crescere significa dare spazio all’altro senza fargli ombra.

“Ho raccontato per immagini la paura di Benjamin e Joshua di rimanere bloccati a casa con i genitori – ci rivela la regista Valentina Bertani – mentre gli amici sono partiti per nuove città, si sono fidanzati e si sono iscritti all’università. È quella paura che, invece di abbatterli, li ha portati a reagire in modo inaspettato, sovvertendo le dinamiche prestabilite seguite fino a quel momento”.

L’appuntamento al Masetti è quindi per venerdì 9 dicembre alle ore 21.15.

Come sempre i biglietti saranno disponibili sia direttamente alla cassa sia online sul sito www.masetticinema.it.

Trailer: https://youtu.be/d9ASWJ1H_lU

